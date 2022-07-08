Військового не відпустили навіть попри те, що він перебуває на психіатричному обліку.

Російський окупант з підрозділу, який нещодавно записав відкрите відеозвернення до командування про порушення в армії, розповів дружині про наслідки їхнього вчинку.

Про це йдеться в черговій перехопленій розмові, запис якої опублікувало ГУР МО.

"Бунтівників" попередили, що як покарання їх позбавляють можливості ротації.

"Та, обстановка нормальна. У нас тут "самострільник" ногу собі прострілив. Командири у нас с**и просто. Хлопець, який собі вистрілив у ногу, ти його на відео бачила. Це той, що говорив: "Я суїцидник, перебуваю на психіатричному обліку". Не відправили [додому], його назад повернули. Ваня вчора ходив у штаб, щоб його відпустили. Сказали: "А, це ті, які на відео були? В останню чергу! Це та рота, що бунтувала? В останню чергу поїдете", - каже окупант.

Дружина натомість розповідає, що бунтує все більше підрозділів. Зокрема, в мережу виклали звернення 109 полку, 4 батальйону, і це вже п’яте відео рашистів, які не хочуть воювати.

"Теж з Херсонської області! Вони сидять за столом [і кажуть]: "Порушення таке, порушення таке, ротації немає, відпусток немає, ставлення погане, нас тут за бидло вважають", - переповідає вона.

Попри все дружина каже чоловікові "взяти себе в кулак" і "терпіти".

"А я що роблю? Те й роблю, що терплю", - відповідає він.

Як писав УНІАН, раніше СБУ опублікувала запис розмови, що свідчить: окупанти платять по 20 тисяч доларів хабаря, щоб втекти з війни. Стільки коштують документи про "демобілізацію" військовослужбовця з армії РФ та повернення додому.

Також раніше з'явилося перехоплення, на якому загарбник скаржиться матері на загальну ситуацію, своїх командирів і просить знайти юриста, який би допоміг швидше втекти з війни.

Не рідкість і ситуації, коли окупанти просто тікають з поля бою. Зокрема, Запорізькій області близько 30 окупантів розбіглись, злякавшись ЗСУ. На пошуки дезертирів приїхала ФСБ.

В одному з російських батальйонів втекти намагався командир. Окупанти взяли його в полон.

Вас також можуть зацікавити новини: