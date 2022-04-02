Громадяни країни-окупанта все ще вірять, що Путін хоче "асвабадіть" Україну.

Росіяни все ще вважають, що армія РФ прийшла в Україну "боротися з нацистами", а не вбивати мирних жителів та обкрадати будинки. "Аполітичними" себе частіше називають молоді росіяни.

Чергове відео з думками росіян щодо війни, розв'язаної Путіним, опублікував радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Зокрема, одна з росіянок впевнена, що після війни Україна стане "вторинною державою".

"Україна стане вторинною державою, яка не буде ні в чому брати участь, а ми заберемо цю землю собі", - сказала росіянка.

Опитаний росіянин середнього віку заявив, що Росія "вальне нацистську падль і все, що там з нею пов'язане". За логікою цього пана, українські діти, вбиті окупантами, - теж "нацисти".

Ще одна росіянка заявила, що Росія "візьме під крило" Україну, а "Путін дасть українцям кращі умови життя".

Однак найбільш "доброзичливим" став останній герой відео. Він заявив, що Україну треба "стерти з лиця Землі". Ба більше, він ще й Польщі "пригрозив".

"Треба її знести з лиця Землі. Для чого вона потрібна? А потім знести Польщу", - заявив росіянин.

Як повідомляв УНІАН, росіяни за кордоном прикидаються українцями, щоб безкоштовно кататися в транспорті.

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