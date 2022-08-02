На думку Ростислава Смірнова, коли ворог доукомплектує усі батальйонно-тактичні групи, він може почати штурмові дії

Росіяни перекидають всі резерви на південь України, не виключено проведення штурмових дій.

Про це в ефірі інформаційного телемарафону повідомив радник міністра внутрішніх справ України Ростислав Смірнов.

"Вони перекидають практично всі свої резерви, всі війська, які вони мають на південь країни. Ми знаємо, що ворог навіть перекинув "славнозвісну" 35 армію, яка була у Київській області. Ми її знаємо прекрасно по Бучі, по іншим містам на Київщині. І от ворог стягує зараз абсолютно всі резерви, навіть ті, які були в резерві і стояли, очікуючи команду", - сказав Смірнов.

За його словами, після доукомплектування ворог, вочевидь, може почати штурмові дії.

"І коли ворог доукомплектує усі батальйонно-тактичні групи, звичайно, він буде в тому числі не сидіти просто очікувати, а і проводити певні штурмові позиції", - додав він.

Нагадаємо, російські окупанти вдерлися на українську територію без оголошення війни рано вранці 24 лютого. Ворогам вдалося взяти під контроль, зокрема, частину Луганської області.

Захисники України давали гідну відсіч супротивнику. Станом на 2 серпня на нашій землі ліквідовані близько 41 170 ворогів.

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