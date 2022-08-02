За добу на Донеччині через російські обстріли вбито трьох цивільних, ще троє отримали поранення.
Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
"За 1 серпня росіяни вбили 3 мирних жителів Донеччини: 2 в Мар'їнці та 1 у Бахмуті. Ще 3 людини отримали поранення", - зазначив він.
Кириленко вчергове наголосив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Війна в Україні: актуальні дані
Російські війська зосередились на захопленні Донбасу.
Ворог вів наступи на Бахмутському та Авдіївському напрямках. ЗСУ відбили штурми в районах Яколівки, Вершини, Кодеми та Травневого. В районаї Бахмута та Зайцевого бойові дії тривають.
Також відбито наступ росіян у районі Авдіївки. Бої точаться біля Пісків.
За словами глави Луганської ОВА Сергія Гайдая, окупанти й досі не можуть захопити два нескорені селища в області. Гуманітарна криза на окупованих територіях посилюється.
Тим часом, на думку полковника СБУ Романа Костенка, РФ накопичує сили для наступу на Півдні та захоплення Одещини й Миколаєва.
Аналітики Інституту вивчення війни зауважили, що ворог оголює Слов'янський напрямок, зосереджуючись на південному оборонному рубежі. Це, імовірно, дозволить ЗСУ розпочати контрнаступ на Ізюмському напрямку.