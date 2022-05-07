Російські окупанти вбили 223 дитини, отримали поранення - 410.

Жертвами збройної агресії РФ стали понад 630 українських дітей.

Про це у своєму Telegram повідомляє Офіс Генерального прокурора.

"Більше ніж 633 дитини постраждали в Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Станом на ранок 7 травня 2022 року за офіційними даними число жертв-дітей не змінилося - 223. Зросла кількість поранених - 410. Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях", - йдеться у повідомленні.

Найбільше жертв серед дітей у Донецькій області - 139, Київській - 116, Харківській - 98, Чернігівській - 68, Херсонській - 46, Миколаївській - 44, Луганській - 37, Запорізькій - 27, Сумській - 17, у м.Києві - 16, Житомирській - 15.

Зокрема, 5 травня внаслідок обстрілу ворогом житлових будинків с. Червона Поляна Ізюмського району Харківської області отримав поранення 11-річний хлопчик. 4 травня колона приватних авто, які виїхали з м. Вовчанськ Чугуївського району Харківської області в смт. Старий Салтів, були піддані обстрілу. Внаслідок чого 6-місячна дитина, яка перебувала в одній із машин, отримала поранення, місцеперебування іншої 13-річної дівчинки наразі не відоме.

Внаслідок щоденних бомбардувань та обстрілів збройними силами РФ українських міст та сіл пошкоджено 1635 закладів освіти. При цьому 126 з них зруйновано повністю.

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