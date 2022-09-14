Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

На Донеччині за добу російські окупанти вбили 5 та поранили 16 цивільних.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"За 13 вересня росіяни вбили 5 мирних жителів Донеччини — у Бахмуті. Ще 16 людей отримали поранення", - зазначив він.

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Кириленко вчергове нагадав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Війна в Україні: актуальні дані

Триває контрнаступ ЗСУ на півдні й у Харківській області. На Харківщині українські сили звільнили понад 300 населених пунктів, загалом - 3,8 тис.кв. км і близько 150 тисяч населення, хоч реальна кількість "майже вдвічі більша".

Разом з тим, схоже, угрупування військ РФ на річці Оскіл з виходом на адмінкордон Луганської області, де противник зміг раніше закріпитися, може бути розгромленим через відсутність підкріплення.

Станом на 13 вересня тривали бої за контроль над Лиманом, проросійські бойовики та військові напередодні покинули Кремінну, але туди поки не зайшли ЗСУ.

На півдні захисники продовжують бити по логістиці ворога. Росіяни нарощують резерви на лівому Херсонщини.ЗСУ фіксують поодинокі спроби РФ штурмувати деякі ділянки фронту. Однак після жорсткої відсічі окупанти повертаються без техніки та з втратами особового складу.

На думку західних аналітиків, нинішні успіхи контрнаступу ЗСУ можуть стати переломним моментом війни. Та найбільшою несподіванкою він став для самих росіян, переконані у Пентагоні.

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