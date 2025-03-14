Постраждалі у стані середньої тяжкості.

Російські окупанти вдарили в центр житлового кварталу в Кривому Розі, вже відомо про постраждалих. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації.

Оновлено 22:10. Наразі відомо про 11 поранених у Кривому Розі внаслідок атаки військ РФ. Шестеро з них ушпиталені, повідомив начальник ОВА Лисак. У них черепно-мозкові травми, забої, різані рани.

Серед понівеченого в місті - чотири багатоквартирні і стільки ж приватних будинків.

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Оновлено. У Кривому Розі вже восьмеро поранених через російський удар, з них п'ятеро - госпіталізовані у стані середньої тяжкості, повідомив керівник ОВА Лисак.

За його словами, пошкоджені три багатоквартирні будинки. Зруйновані об’єкти бізнесу. Понівечені міські комунікації.

"Кривий Ріг під ракетною атакою. Ворог вчергове завдав підступного ракетного удару у центр житлового кварталу. Черговий доказ, що росіяни воюють з цивільним населенням. Відповідні служби вже працюють. Наслідки уточнюємо", - написав він.

Згодом Лисак повідомив, що попередньо, у Кривому Розі четверо постраждалих.

"Всі у стані середньої тяжкості. Їм надають необхідну меддопомогу", - зазначив голова ОВА.

Удари РФ по Кривому Рогу

Як повідомляв УНІАН, 12 березня у Кривому Розі пролунала серія вибухів - російські окупанти здійснили ракетну атаку. Сталося влучання в об'єкт цивільної інфраструктури, виникла пожежа.

У результаті атаки загинула жінка. Поранено було 14 людей. У лікарнях перебувало дев’ятеро потерпілих, з них четверо - у важкому стані.

Ввечері, 5 березня, російська балістична ракета влучила в п'ятиповерховий готель у житловому кварталі Кривого Рогу. У результаті удару загинуло 4 людини, а поранення отримала 31 особа, у тому числі 13-річна дівчинка.

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