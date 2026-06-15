Росіяни видали, що по Лаврі вдарив Patriot: в Повітряних силах відреагували

Ігнат зазначив, що це чергова брехня для російського слухача.

Російські окупанти поширили фейкову інформацію, звинувативши в ударі по Києво-Печерській лаврі українську протиповітряну оборону (ППО), але офіційно - це був "Шахед". Про це заявив начальник управління комунікацій Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат ефірі Ранок.Live.

За його словами, Повітряні Сили фіксують цілі на радіолокаційних моніторах, для встановлення точної траєкторії дрона перед самим ударом фахівці мають ретельно вивчити записи з камер відеоспостереження.

"Там працюють на місці слідчі. Я думаю, що вони все задокументують і будуть офіційні заяви. Офіційно - це "Шахед", він влучив, власне, туди", - зауважив речник.

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Тим часом, як зазначив Ігнат, ворожі пабліки поширили фейк про те, що руйнування нібито спричинив зенітний комплекс української ППО.

"Те, що показують їхні медіа і Telegram-канали: ще навіть нічого не з'явилося достеменно відомого, навіть в нашому інфопросторі, а вони вже взяли ракету Patriot, яка збила "Циркон" сьогодні, мабуть, і показали на своїх пропагандистських ресурсах, що це ми Patriot ударили по Лаврі. Чергова брехня для російського слухача. Ну і розрахована, мабуть, для європейських партнерів", - сказав він.

Удари по Лаврі - останні новини

Як повідомляв УНІАН, 15 червня під час атаки РФ загорівся Успенський собор Києво-Печерської лаври. Причиною стало пряме влучання російського дрона. Масштабна пожежа призвела до суттєвих пошкоджень.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що російський удар по Києво-Печерській лаврі для французів це як бомбардування Нотр-Даму. На його думку, Росія "вкотре продемонструвала всю жорстокість своїх дій". Французький міністр додав, що це "є абсолютно неприйнятним".

За словами міністра закордонних справ Німеччини Йоганна Вадефуля, удар свідчить про небажання Росії вести мирні переговори.

В Міноборони РФ заявили, що територія лаври нібито була уражена ракетою американського зенітного ракетного комплексу Patriot. За їхньою версією, "комплекс спрацював некоректно, оскільки країни Заходу передали київському режиму ракети з вичерпаним терміном придатності".

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