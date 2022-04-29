Рятувальники продовжують обстеження і розбір завалів будинку, в який учора влучила ворожа ракета.

У Києві внаслідок ракетних ударів, які вчора завдала РФ, загинула щонайменше одна людина. Під завалами багатоквартирного житлового будинку у Шевченківському районі, по якому вчора поцілили окупанти, знайшли труп.

Про це на своїй сторінці в Telegram повідомим мер столиці Віталій Кличко.

"Друзі! Київ продовжує перебувати під прицілом ворога. Вчорашня атака, ракети в мирні будинки - тому свідчення. Рятувальники розібрали завали в багатоповерховому будинку в Шевченківському районі. Він - новий і ще малонаселений, тому там було небагато мешканців", - повідомляв спочатку мер.

Проте вже за годину стало відомо, що жертви, нажаль, є. Спочатку повідомлялося, що внаслідок ракетного удару 4 мешканців будинку отримали травми, а згодом стало відомо, що одна людина загинула.

"Друзі! Тільки що рятувальники, які продовжують обстеження і розбір завалів житлового будинку в Шевченківському районі, куди вчора влучила ракета, виявили тіло загиблого", - написав Кличко.

Нові ракетні удари по Києву: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 28 квітня у МВС повідомили про нові потужні вибухи в Києві. Згодом стало відомо, що окупанти ракетами влучили у багатоквартирний будинок у Шевченківському районі.

Росія вразила Київ крилатими ракетами саме під час візиту генерального секретаря ООН Антоніу Гуттеріша. Радник керівника офісу президента Олексій Арестович прокоментував чергову атаку окупантів та зазначив, що "ескалація пішла по найгіршому варіанту". В ЄС також шоковані ударами РФ по Києву, де були генсек ООН і прем’єр Болгарії.