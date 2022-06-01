Запуск ракет було здійснено в напрямку населеного пункту Гудове.

Російські окупанти здійснили близько 6 запусків ракет по Сумщині.

Про це у Facebook повідомило Оперативне командування "Північ".

Згідно з повідомленням, окупанти продовжують обстрілювати прикордонні населені пункти Сумської області.

"Близько 13:25 спостерігачі зафіксували за шумом двигуна 2 реактивних літаки, які вздовж кордону України з РФ здійснили близько 6 запусків ракет в напрямку населеного пункту Гудове в поля. Інформація уточнюється", - зазначили в ОК "Північ".

Раніше повідомлялося, що Росія відправляє війська на кордон з Україною в Курській області. Зокрема, до Сумської області підтягують артилерію і ракетні установки окупантів.

Окупанти продовжують обладнання додаткових вогневих позиції і захисних споруд в прикордонних районах Брянської і Курської областей.

Раніше в Генштабі заявляли, що Росія готується відновити наступ з території двох областей.

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