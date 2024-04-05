Піхота РФ намагалася дуже-дуже швидко покинути поле бою, зазначив керівник прес-служби 26 окремої артилерійської бригади армії України.

Російські окупанти у четвер, 4 квітня, на Бахмутському напрямку намагалися штурмувати позиції українських воїнів, використовуючи техніку, однак зазнав значних втрат.

Ворожа "піхота не відступала, вона просто намагалася дуже-дуже швидко покинути поле бою", розповів керівник прес-служби 26 окремої артилерійської бригади Збройних сил України Олег Калашніков в ефірі каналу "Київ24". За його словами, на Бахмутському напрямку ситуація досить-таки напружена.

"…Ворог дійсно продовжує здійснювати штурмові дії. При чому буквально вчора він намагався механізовано штурмувати також наші оборонні позиції, застосовуючи при цьому навіть авіацію. Однак зазнав досить… таких значних втрат як у бронетехніці, так і в живій силі і вимушений був відступити", - заявив Калашніков.

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Вранці 5 квітня Генштаб ЗСУ повідомив, що між нашими захисниками та окупантами на фронті минулої доби відбулося 65 бойових зіткнень. Супротивники найактивніше намагалися штурмувати позиції наших оборонців на Бахмутському напрямку. За відомостями Генштабу, на цьому напрямку відбито 30 ворожих атак у районах низки населених пунктів.

Росія на українській землі вже зазнала дуже великих втрат у техніці та живій силі. Загальні втрати ворога на 5 квітня 2024 року серед живої сили становлять приблизно 445 900 окупантів. Крім того, ліквідовано, зокрема, 7 033 ворожих танків.

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