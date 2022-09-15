Також окупанти масивно обстріляли центр Авдіївки.

Російські загарбники зруйнували багатоповерхівку у Бахмуті і масивно обстріляли центр Авдіївки.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Зокрема, найактивніше ворог стріляв у Бахмутському районі.

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"Близько півночі росіяни зруйнували багатоповерхівку в Бахмуті. За попередньою інформацією, під завалами може перебувати четверо людей. На місці працює ДСНС", - заявив Кириленко.

Крім того, у Торецьку росіяни поцілили в лікарню - поранили 1 людину, пошкодили 3 відділення.

У Світлодарській громаді росіяни обстрілювали Одрадівку та Майорськ. Інформація про постраждалих не надходила.

Також вночі були прильоти по Сіверську - пошкоджено приватні будинки.

У Покровському районі росіяни ударили по тиловому Мирнограду та прифронтових Авдіївській та Очеретинській громадах.

Разом з тим, у Мирнограді влучили в шахту - поранили 1 людину. За попередньою інформацією, стріляли касетними боєприпасами зі "Смерчів".

"В Авдіївці знову масований артобстріл центру міста. Наслідки — встановлюємо. В Очеретинській громаді з "Ураганів" обстріляли Новобахмутівку — без постраждалих", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, окупанти намагаються укріпити першу лінію оборони у Донецькій та Запорізькій областях. Тим часом на Бахмутському напрямку ЗСУ знищили більшу частину 137-го парашутно-десантного полку РФ.

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