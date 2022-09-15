Значні втрати не дозволяють цьому підрозділу продовжувати бойові дії.

На Бахмутському напрямку знищено значну кількість військовослужбовців та техніки підрозділів 137-го парашутно-десантного полку російських окупантів.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook.

"За наявною інформацією, підтверджено знищення значної кількості військовослужбовців та військової техніки підрозділів 137-го парашутно-десантного полку 106-ї парашутно-десантної дивізії збройних сил Російської Федерації на Бахмутському напрямку", - мовиться у повідомленні.

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Зауважується, що значні втрати не дозволяють продовжувати бойові дії цим підрозділом без проведення додаткових заходів.

Як раніше повідомляв УНІАН, по всій лініїї фронрту триває контрнаступ ЗСУ. У свою чергу окупанти кидають свої позиції та тікають до Росії.

Десантники 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади ДШВ ЗС України розповіли, як звільняли Харківщину, зокрема - місто Ізюм. За їх словами, окупанти кидали техніку, добивали своїх поранених та розбігались по лісах.

Станом на 14 сентября українські бійці ліквідували близько 53650 російських загарбників.

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