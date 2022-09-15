На Бахмутському напрямку знищено значну кількість військовослужбовців та техніки підрозділів 137-го парашутно-десантного полку російських окупантів.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook.
"За наявною інформацією, підтверджено знищення значної кількості військовослужбовців та військової техніки підрозділів 137-го парашутно-десантного полку 106-ї парашутно-десантної дивізії збройних сил Російської Федерації на Бахмутському напрямку", - мовиться у повідомленні.
Зауважується, що значні втрати не дозволяють продовжувати бойові дії цим підрозділом без проведення додаткових заходів.
Як раніше повідомляв УНІАН, по всій лініїї фронрту триває контрнаступ ЗСУ. У свою чергу окупанти кидають свої позиції та тікають до Росії.
Десантники 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади ДШВ ЗС України розповіли, як звільняли Харківщину, зокрема - місто Ізюм. За їх словами, окупанти кидали техніку, добивали своїх поранених та розбігались по лісах.
Станом на 14 сентября українські бійці ліквідували близько 53650 російських загарбників.