Захисники України виходять на найважливіші висоти, змушуючи РФ витрачати додаткові резерви.

Російська оборона слабшає. ЗСУ виходять на найважливіші висоти, змушуючи РФ виділяти додаткові резерви і завдаючи ударів по складах з боєприпасами в тилу.

Як повідомляє The Times, ЗСУ порушили логістику російської армії та ускладнили швидке переміщення військ на фронті. Як йдеться в матеріалі, даний стан справ дає ЗСУ можливість піти на схід від Бахмута і повернути на південь до Донецька.

Крім того, тепер захисники України можуть просунутися на південь від Вугледара до Маріуполя або вийти до Токмаку, а потім до Мелітополя, щоб ізолювати Крим і всі війська.

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Як йдеться в матеріалі, при останньому варіанті, Крим буде знаходитися в доступності для української артилерії і повітряних атак. А це означає, що навіть без захоплення півострова, українці могли б зробити Крим неможливим для перебування російських військових і цивільного населення. Це було б серйозним козирем.

Втрати окупантів в Україні

Станом на 30 липня 2023 року за даними Генерального штабу Збройних сил України загальні бойові втрати противника склали 245 тисяч 700 ліквідованих осіб.

За тиждень з 24 по 30 липня Силами оборони України знищено близько 3 тисяч 740 військових особового складу армії російських окупантів. Також знищено 494 одиниці озброєння та військової техніки загарбників.

Йдеться про 54 танки, 73 бойові броньовані машини, 137 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 8 установок протиповітряної оборони, 103 одиниці автотехніки та 15 одиниць спецтехніки.

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