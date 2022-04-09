Зібрані в архіві докази розповідають світові правду про звірства російської армії в Україні.

Міністерство закордонних справ України разом з партнерами створили онлайн-архів військових злочинів, досконалими армією РФ.

Про це передавати міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, інформує прес-служба МЗС.

За його словами, зібрані в ньому докази розповідають світу правду про звірства російської армії в Україні та гарантують неминучість покарання для російських військових злочинців.

"Тисячі вбитих, закатованих, розстріляних росіянами українців. Вбиті мирні люди зі зв'язаними за спиною руками на вулицях Бучі. Згвалтовані та вбиті жінки та діти. Обстріли пологових будинків, лікарень, шкіл, дитсадків, гуманітарних коридорів. Примусова депортація у РФ. Ми ретельно документуємо кожне звірство, кожен злочин. Ми створили спеціальний онлайн-архів злочинів, щоб світ знав правду, а росіяни понесли відповідальність за кожну українську сльозу і краплю крові", — підкреслив він.

Онлайн-архів вже працює і доступний по посилання. Дані на ньому будуть постійно оновлюватися у взаємодії з українськими правоохоронним органами та міжнародними організаціями та моніторинговими місіями.

На сайті задокументовані військові злочини, вчинені російською армією в Україні за час повномасштабного вторгнення з 24 лютого 2022 року. Злочини розділені на 7 категорій.

Сайт занурює відвідувачів в жахливу атмосферу війни, в якій українці змушені жити вже понад шість тижнів: звуки повітряних сирен, винищувачів і ракетних ударів, жахливі свідчення людей, що вижили.

"Ми обов'язково покараємо російських військових злочинців за звірства в Україні. Не тільки виконавців, а й командирів, які віддавали накази, і всю вертикаль до військово-політичного керівництва РФ. Онлайн-архів гарантує, що росіяни не зможуть приховати від світу правду про свої страшні злочини в Україні", - підсумував Кулеба.

Онлайн-архів є невід'ємною частиною war.ukraine.ua - офіційного ресурсу про війну РФ проти України.

Війна проти України:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.

Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює та евакуацію мирного населення, і доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.

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