Російські окупанти можуть спробувати вдруге штурмувати Київ. Не можна також виключати наступ на Одесу, як ще одну ціль ворога.
Такими висновками поділився радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко в ефірі національного телемарафону.
"Якщо говорити про столицю і про Київський напрямок, і про угруповання російських військ в Білорусі — на жаль, виключати не можна, що Київ буде наступним етапом їх атак", — заявив Денисенко.
Далі радник додав, що ще однією ціллю окупантів може стати Одеса. Ймовірно, мається на увазі висадка морського десанту, про ризики якої раніше неодноразово говорилося.
Однак головне завдання ворога — це наступ на Донбасі, в Луганській і Донецькій областях. На території першої росіяни прагнуть захопити Попасну і Рубіжне, а в другій пріоритетною ціллю залишається Маріуполь. Його прагнуть окупувати, щоб продовжити наступ на напрямку Слов'янськ — Краматорськ.
Окремо Денисенко відзначив зміну керівництва армії РФ, яка діє в Україні. Новим командувачем призначений генерал Олександр Дворніков. Він повинен забезпечити кращу координацію у війську інтервентів.
Нагадаємо, за вчорашню добу українські захисники відбили 7 ворожих атак на Донбасі. В результаті бійцям ЗСУ вдалося знищити 9 танків і 12 одиниць техніки.
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