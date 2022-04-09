Однак основні битви зосередяться на Донбасі.

Російські окупанти можуть спробувати вдруге штурмувати Київ. Не можна також виключати наступ на Одесу, як ще одну ціль ворога.

Такими висновками поділився радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко в ефірі національного телемарафону.

"Якщо говорити про столицю і про Київський напрямок, і про угруповання російських військ в Білорусі — на жаль, виключати не можна, що Київ буде наступним етапом їх атак", — заявив Денисенко.

Далі радник додав, що ще однією ціллю окупантів може стати Одеса. Ймовірно, мається на увазі висадка морського десанту, про ризики якої раніше неодноразово говорилося.

Однак головне завдання ворога — це наступ на Донбасі, в Луганській і Донецькій областях. На території першої росіяни прагнуть захопити Попасну і Рубіжне, а в другій пріоритетною ціллю залишається Маріуполь. Його прагнуть окупувати, щоб продовжити наступ на напрямку Слов'янськ — Краматорськ.

Окремо Денисенко відзначив зміну керівництва армії РФ, яка діє в Україні. Новим командувачем призначений генерал Олександр Дворніков. Він повинен забезпечити кращу координацію у війську інтервентів.

Нагадаємо, за вчорашню добу українські захисники відбили 7 ворожих атак на Донбасі. В результаті бійцям ЗСУ вдалося знищити 9 танків і 12 одиниць техніки.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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