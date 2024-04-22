Російський літак скинув чергову авіабомбу на Бєлгородську область. Це вже 21 авіабомба, яка раптово впала на російські населені пункти останнім часом.
За даними ASTRA, 21 квітня ФАБ-500 знайшли в районі хутора Стадників Шебекинського міського округу. Знищуватимуть боєприпас сьогодні.
Канал зазначає, що нарахував як мінімум 21 авіабомбу, що впала з російських літаків на територію РФ або окуповані території у березні та квітні.
"Влада вважає за краще це приховувати, а коли це не вдається, називають падіння - "позаштатним сходом боєприпасів". Точних відповідей, чому це відбувається - немає", - пише канал.
Інші "операції" російських літаків
Останнім часом почастішали випадки, коли російські бомби і ракети не долітають до України і падають на російські села. Міністерство оборони Великобританії проаналізувало ці випадки і вказало на можливу причину таких "промахів".
Російський військовий літак скинув авіабомбу на дамбу в Бєлгородській області.
Як повідомили в ASTRA, це сталося 21 січня в районі хутора Іонівка. Тоді авіабомбу ФАБ-250 виявили у водоймі. В результаті скидання боєприпасу частково була пошкоджена гребля. У Міноборони РФ цей інцидент не коментували.