Місцева влада та російські військові ретельно замовчують подібні інциденти.

Російський літак скинув чергову авіабомбу на Бєлгородську область. Це вже 21 авіабомба, яка раптово впала на російські населені пункти останнім часом.

За даними ASTRA, 21 квітня ФАБ-500 знайшли в районі хутора Стадників Шебекинського міського округу. Знищуватимуть боєприпас сьогодні.

Канал зазначає, що нарахував як мінімум 21 авіабомбу, що впала з російських літаків на територію РФ або окуповані території у березні та квітні.

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"Влада вважає за краще це приховувати, а коли це не вдається, називають падіння - "позаштатним сходом боєприпасів". Точних відповідей, чому це відбувається - немає", - пише канал.

Інші "операції" російських літаків

Останнім часом почастішали випадки, коли російські бомби і ракети не долітають до України і падають на російські села. Міністерство оборони Великобританії проаналізувало ці випадки і вказало на можливу причину таких "промахів".

Російський військовий літак скинув авіабомбу на дамбу в Бєлгородській області.

Як повідомили в ASTRA, це сталося 21 січня в районі хутора Іонівка. Тоді авіабомбу ФАБ-250 виявили у водоймі. В результаті скидання боєприпасу частково була пошкоджена гребля. У Міноборони РФ цей інцидент не коментували.

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