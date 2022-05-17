На території області тривають бойові дії, у районі Довгенького Ізюмському району загарбники намагалися вести активні дії, але, зазнавши втрат, відступили.

Сьогодні, 17 травня, завдяки українським захисникам сьогодні в Харкові не було жодного обстрілу.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Сьогодні в Харкові не було жодного обстрілу. Все це дякуючи героїзму наших захисників, які відігнали російських окупантів. Однак агресор все ще обстрілює мирне населення області", - зазначив він.

За словами Синєгубова, сьогодні під ударом опинилося селище Печеніги, Чугуївського району, в результатів чого 73-річний чоловік отримав легкі поранення.

"Традиційно закликаю усіх не втрачати пильність. На території області тривають бойові дії. Окупанти на Харківському напрямку зосереджені на обороні захоплених територій. У районі населеного пункту Довгеньке, Ізюмському району, загарбники намагалися вести активні дії, але, зазнавши втрат, відступили", - розповів голова ОВА.

Нагадаємо, з'явилося моторошне відео з найбільш зруйнованого росіянами району Харкова.

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