Збройні Сили України продемонстрували полювання на російський танк Т-80 в Харківській області.
Судячи з красивих кадрів, не дарма навіть зарубіжні ЗМІ пишуть про те, що від українських військових у російської техніки "зносить дах".
Раніше УНІАН писав, як "Байрактар" розправився з російськими танками Т-80. За кілька хвилин ціль була знищена протитанковою ракетою з висоти близько двох кілометрів.
Зазначимо, за даними Генштабу, на ранок 18 травня українські воїни знищили вже 1235 ворожих танків. Зокрема, тільки за останню добу було ліквідовано 16 штук.