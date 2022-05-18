Ворожий танк буквально згорів "від сорому" після зустрічі з піхотою ЗСУ.

Збройні Сили України продемонстрували полювання на російський танк Т-80 в Харківській області.

Судячи з красивих кадрів, не дарма навіть зарубіжні ЗМІ пишуть про те, що від українських військових у російської техніки "зносить дах".

Раніше УНІАН писав, як "Байрактар" розправився з російськими танками Т-80. За кілька хвилин ціль була знищена протитанковою ракетою з висоти близько двох кілометрів.

Зазначимо, за даними Генштабу, на ранок 18 травня українські воїни знищили вже 1235 ворожих танків. Зокрема, тільки за останню добу було ліквідовано 16 штук.

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