Загарбник вихвалявся "подвигами" в Україні, а батько ще й похвалив сина-ката.

Окупанти не приховують звірств в Україні та навіть вихваляються ними.

Про це свідчить нове перехоплення, опубліковане СБУ.

Один з окупантів, що перебував на Харківщині, розповів батькові про катування українських військових та обстріли мирних селищ.

"Двох полонених взяли. Одному вухо відрізали – він говорити не хотів. Це ще нормально, що йому кулю в лоб не пустили, або БТРом не четвертували. А можна було його просто поставити та короб від кулемету, 100 набоїв, просто в нього випустити, і друшлячок зробити. Ну, максимум, можна було пальці відрубати", – розповідає окупант.

Крім того, загарбник зізнався в обстрілах мирних населених пунктів. Одне із селищ на Харківщині окупанти "накрили артою" та зайнялися мародерством.

"Хлопці на розвідку сходили, принесли ковбаси, майонезу, сала… По людях пройшлися… Який сенс їм залу*атися? У нас стволи, танк... Якщо хтось залу*неться - мінус будинок і живи, як хочеш", - вихваляється загарбник.

Однак батька звірства сина не обурюють. Він радіє, що виховав ката, який у будь-яку хвилину може стати "грузом 200".

Як повідомляв УНІАН, російських окупантів змушують повертати гроші, отримані за легкі поранення. Доказом цього слугує перехоплення СБУ.

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