Били по приватному сектору, обійшлося без жертв.

Окупанти обстріляли Слов'янськ Донецької області, обійшлося без жертв.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив міський голова Вадим Лях.

"Неділя, 7 серпня. Після кількох днів затишшя знову обстріл міста. Цього разу постраждав приватний сектор практично в центрі Слов'янська. На щастя, обійшлося без поранених і жертв. Бережіть себе! Тримавши. Ми разом!"- написав він.

Ситуація на Слов'янському напрямку:

Станом на 7 серпня російські окупанти змогли захопити тільки південно-східну околицю селища Піски Донецької області.

На Слов'янському напрямку ворог безуспішно наступав в районі Богородичного і долини.

На Слов'янському напрямку ворог здійснив вогневе ураження з артилерії різних типів у районах населених пунктів Велика Комишуваха, Бражківка, Вірнопілля, Сулигівка, Карнаухівка, рідне, Дібрівне, Грушуваха, Богородичне, Норцівка та Залиман.

Для ускладнення ведення повітряної розвідки противник залучив комплекси радіоелектронної боротьби.

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