Для ускладнення ведення повітряної розвідки противник задіяв комплекси радіоелектронної боротьби.

На Слов'янському напрямку ворог безуспішно наступав в районі Богородичного та Долини.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

"На Слов’янському напрямку ворог здійснив вогневе ураження із артилерії різних типів в районах населених пунктів Велика Комишуваха, Бражківка, Вірнопілля, Сулигівка, Карнаухівка, Рідне, Дібрівне, Грушуваха, Богородичне, Норцівка та Залиман. Для ускладнення ведення повітряної розвідки противник задіяв комплекси радіоелектронної боротьби. Вів наступальні бої в районі Богородичного та Долини, успіху не мав", - йдеться у повідомленні.

Тим часом, на Сіверському напрямку противник обстріляв з артилерії райони населених пунктів Гай і Грем’яч Чернігівської області та Нові Вирки Сумської області.

На Харківському напрямку противник здійснював обстріли із ствольної та реактивної артилерії вздовж всієї лінії зіткнення. З вертольотів завдав авіаударів біля Верхнього Салтова та Пришиба.

Як повідомляв УНІАН, на шостому місяці повномасштабного вторгнення в Україну російські окупанти змогли захопити тільки південно-східну околицю селища Піски Донецької області.

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