Російські окупанти обстріляли з літака Оріхів у Запорізькій області, двоє мирних жителів поранено.
Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак у Telegram. Ще один українець отримав важкі поранення.
"Ворог здійснив обстріл з літака міста Оріхів у Запорізькій області двома ракетами. 2 цивільних були поранені, один у важкому стані", - зазначив він.
Також є "прильоти" у Комунарському районі Запорізької області - там поранення отримали двоє українців.
Нові обстріли окупантів по Запорізькій області
Як повідомляв УНІАН, сьогодні російські загарбники здійснили обстріли двох сіл у Запорізькій області.
Глава ОП Андрій Єрмак у Telegram повідомляв, що окупанти обстріляли село Розумівка у Запорізькій області, були влучання у житлові приватні будинки.
Він зазначав, що також прилетіло по селу Нижня Хортиця, було влучання в районі місцевої ферми
В Запорізькій обласній військовій адміністрації повідомили, що російські загарбники за минулу добу, 30 березня, понад 50 разів обстріляли область.
Буквально сьогодні на честь річниці звільнення Київської області лідер країни Володимир Зеленський в черговий раз пояснив, навіщо Росія катує та вбиває людей.