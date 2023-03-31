Також є "прильоти" у Комунарському районі Запорізької області.

Російські окупанти обстріляли з літака Оріхів у Запорізькій області, двоє мирних жителів поранено.

Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак у Telegram. Ще один українець отримав важкі поранення.

"Ворог здійснив обстріл з літака міста Оріхів у Запорізькій області двома ракетами. 2 цивільних були поранені, один у важкому стані", - зазначив він.

Також є "прильоти" у Комунарському районі Запорізької області - там поранення отримали двоє українців.

Нові обстріли окупантів по Запорізькій області

Як повідомляв УНІАН, сьогодні російські загарбники здійснили обстріли двох сіл у Запорізькій області.

Глава ОП Андрій Єрмак у Telegram повідомляв, що окупанти обстріляли село Розумівка у Запорізькій області, були влучання у житлові приватні будинки.

Він зазначав, що також прилетіло по селу Нижня Хортиця, було влучання в районі місцевої ферми

В Запорізькій обласній військовій адміністрації повідомили, що російські загарбники за минулу добу, 30 березня, понад 50 разів обстріляли область.

Буквально сьогодні на честь річниці звільнення Київської області лідер країни Володимир Зеленський в черговий раз пояснив, навіщо Росія катує та вбиває людей.

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