Глава держави заявив, що злочини росіян в Бучі показали, яке зло прагне принести Росія в інші міста України та Європи.

Президент Володимир Зеленський заявив, що український народ зупинив найбільшу антилюдську силу нашого часу, яка зневажає і хоче знищити все те, що дає значення людині.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав у місті Буча під час участі в заходах з нагоди річниці звільнення Київщини.

"Чому Росія вбиває? Для чого Росія знущається, катує, тероризує? Вона прагне знищити гідність людей, щоб людина значила нуль. Щоб звичайна людина на території, яку контролює Кремль, була тільки пилом під ногами тих, хто утримує владу. Так і є в Росії сьогодні, і так ніколи не буде в Україні. Ніколи в усій Європі, на землі кожного із народів, які захищають свободу, як ми це робимо сьогодні", - наголосив глава держави.

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За його словами, на вулицях Бучі світ побачив справжнє російське зло без маскування.

"Ми не дамо забути! Людська порядність не дасть забути! На вулицях Бучі світ побачив російське зло, зло без маскування. Побачив те, що Кремль прагнув принести і на інші вулиці України, інші вулиці Європи і світу, які могли би захопити російські окупанти, могли би, якби не ви, якби не ми, якби не українці", - наголосив Зеленський.

Зеленський зазначив, що Буча стала містом, побачивши яке після російської окупації світ дійсно змінився, світ реально прокинувся.

"Вже більше як 400 днів український народ абсолютно повністю сконцентрований на відбитті геноцидної повномасштабної агресії Росії. Україні допомагають наші друзі. Вони сьогодні тут. Ми їм вдячні. Україні допомагають народи, які так само, як і ми, вірять у те, що життя людини є найвищою цінністю", - сказав Зеленський.

Президент сказав, що на українській землі відбувається битва за основу вільного світу.

"Ми точно переможемо у цій битві. Російське зло впаде саме тут - в Україні, і більше не зможе піднятися. Людяність переможе. Але людство має пам'ятати кожне українське місто, чиї героїзм і стійкість дають майбутнє усім, хто цінує найголовніше - життя", - наголосив Зеленський.

Російські злочини у Бучі

Як повідомляв УНІАН, 31 березня 2022 року Сили оборони України звільнили місто Буча Київської області від російської окупації.

У Бучі за 33 дні окупації інтервенти вбили понад 1,4 тис. громадян і скоїли 9 тисяч воєнних злочинів.

Сьогодні, у річницю звільнення міста, Зеленський вручив громаді Бучі почесну відзнаку "Місто-герой України".

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