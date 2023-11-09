Командири російських окупаційних військ можуть приймати оперативні та тактичні рішення, використовуючи карти поля бою в Україні, які відрізняються від тактичної реальності.
Про це пише Інститут вивчення війни (ISW), коментуючи на критику російського командування з боку їхніх "військових блогерів". Зазначається, що нібито через неспівпадіння карт російські війська не завдають ударів по передбачуваній великій концентрації українських сил поблизу лінії фронту.
"[Окупанти] на фронті має доступ до "справжньої" карти [лінії фронту], і... російські командири наказують російським військам проводити звичайні штурми, щоб отримати успіхи, які узгоджують "справжню" карту з картою російського генштабу", - йдеться в повідомленні.
В ISW пишуть, що раніше були окремі випадки штурмових операцій на рівні російських батальйонів і полків, спрямованих на досягнення відповідності неточним картам лінії фронту.
Зазначається, що генштаб РФ все частіше вимагає позитивних звітів від командирів на фронті, тому змушує їх "досягати тактичних здобутків", які відповідали б картам генштабу.
Також повідомляється, що російські командири на всіх ланках схильні давати неправдиві й надто позитивні звіти своїм начальникам, а російський генштаб сприяє цій широко поширеній практиці.
Війна в Україні - новини
Як повідомляв УНІАН, раніше в Генштабі ЗСУ повідомили, що російські окупанти атакували українські позиції на кількох напрямках, але безуспішно. Минулої доби відбулось 57 бойових зіткнень. Зокрема, на Бахмутському напрямку наші захисники відбили 22 атаки противника.