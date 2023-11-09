Загарбники на полі бою змушені йти в штурми, щоб спробувати узгодити реальну ситуацію з картами лінії фронту в російському генштабі.

Командири російських окупаційних військ можуть приймати оперативні та тактичні рішення, використовуючи карти поля бою в Україні, які відрізняються від тактичної реальності.

Про це пише Інститут вивчення війни (ISW), коментуючи на критику російського командування з боку їхніх "військових блогерів". Зазначається, що нібито через неспівпадіння карт російські війська не завдають ударів по передбачуваній великій концентрації українських сил поблизу лінії фронту.

"[Окупанти] на фронті має доступ до "справжньої" карти [лінії фронту], і... російські командири наказують російським військам проводити звичайні штурми, щоб отримати успіхи, які узгоджують "справжню" карту з картою російського генштабу", - йдеться в повідомленні.

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В ISW пишуть, що раніше були окремі випадки штурмових операцій на рівні російських батальйонів і полків, спрямованих на досягнення відповідності неточним картам лінії фронту.

Зазначається, що генштаб РФ все частіше вимагає позитивних звітів від командирів на фронті, тому змушує їх "досягати тактичних здобутків", які відповідали б картам генштабу.

Також повідомляється, що російські командири на всіх ланках схильні давати неправдиві й надто позитивні звіти своїм начальникам, а російський генштаб сприяє цій широко поширеній практиці.

Війна в Україні - новини

Як повідомляв УНІАН, раніше в Генштабі ЗСУ повідомили, що російські окупанти атакували українські позиції на кількох напрямках, але безуспішно. Минулої доби відбулось 57 бойових зіткнень. Зокрема, на Бахмутському напрямку наші захисники відбили 22 атаки противника.

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