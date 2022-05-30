На острові перебуває зведений підрозділ окупаційних військ.

Російські окупанти перекинули у напрямку острова Зміїний десантний та протидиверсійні катери.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook.

"З метою забезпечення зведеного підрозділу збройних сил Російської Федерації, що перебуває на острові Зміїний, відзначено перехід у напрямку острова десантного катера "Дюгонь" та двох протидиверсійних катерів "Раптор", - мовиться у дописі.

Як повідомляв УНІАН, 29 травня в оперативному командуванні "Південь" заявили, що біля острова Зміїний окупанти намагаються витягнути з води свій катер "Раптор", який був підбитий українськими військовими.

Після підняття катер планується відправити на ремонт в пункт базування Донузлав.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що частина кораблів РФ у Чорному морі відійшли в укриття біля окупованого Криму через шторм.

Разом з тим у Чорному морі РФ тримає в готовності до застосування носії крилатих ракет "Калібр".

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