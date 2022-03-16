Автотранспорт, що лишився на території підприємств, знищено, світла у Чорнобилі немає.

Російські окупанти розграбовують Чорнобиль, вивозять системні блоки, оргтехніку, спецодяг.

Про це повідомив голова Громадської ради при Державному агентстві України з управління зоною відчуження Олександр Сирота у Facebook.

"Вісточка з Чорнобиля. Людей окупанти не чіпають, але пограбували всі офіси підприємств, що розташовані у місті. Централізовано вивозять системні блоки, оргтехніку, спецодяг", - зазначив він.

Також, за словами Сироти, автотранспорт, що лишився на території підприємств, знищено, світла у Чорнобилі немає. Загалом у місті лишилось біля 300 людей.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти використовують Запорізьку та Чорнобильську атомні станції як військові бази.

Вас також можуть зацікавити новини: