Зокрема, росіяни забирають необхідні ресурси від Ізюма, Харкова, Донецька та Запоріжжя.

Російські окупанти направляють велику кількість військ, артилерії та авіації для боїв з українськими військовими у Луганській області.

Про це повідомив американський Інститут вивчення війни (ISW). Зокрема, росіяни забирають необхідні ресурси від Ізюма, Харкова, Донецька та Запоріжжя.

Російські сили, ймовірно, намагаються одночасно оточити кілька невеликих осередків українських сил в Донецькій і Луганській областях: ширший район Сєвєродонецька (включаючи Рубіжне і Лисичанськ), Бахмут-Лисичанськ, навколо Золотого (на північний схід від Попасної) і в Авдіївці.

За даними Інституту, російські війська минулого тижня просувалися вперед більше, ніж протягом попередніх тижнів травня, але ці просування залишаються повільними, обмежуються меншими цілями, ніж припускав Кремль, і стикаються з обороною українців.

В ISW підкреслили, що ці досягнення росіян не є великим проривом.

Крім того, в Інституті припустили, що російські війська, ймовірно, зіткнуться із затяжними міськими боями, якщо вони оточать Сєвєродонецьк, а також інші великі міста, такі як Бахмут.

Як повідомляв УНІАН, 22 травня завідувач відділу Національного інституту стратегічних досліджень, експерт з питань міжнародної безпеки Олексій Іжак розповів, що російські окупанти відчувають дефіцит військової техніки, тому чекатимуть українського контрнаступу, зайнявши максимально вигідні для себе позиції.

Вас також можуть зацікавити новини: