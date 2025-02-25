Зараз над Україною літають кілька "шахедів".

Запущені російські крилаті ракети, зробивши велике коло над територією України, повернули на Житомирську область і були "локаційно втрачені".

Про це повідомили моніторингові канали. Наразі більш детальної інформації про те, що стало з цими ракетами, поки що немає. В даний час триває дорозвідка.

Під ранок були повідомлення, що в районі Черкас та Сміли було чути вибухи. Потім ракети, за інформацією від Повітряних сил ЗСУ та моніторингових каналів, розвернулися на північ і полетіи в бік Білої Церкви.

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У повітряному просторі України залишаються кілька "шахедів". За даними Повітряних сил, вони знаходяться на Сумщині, Харківщині та Чернігівщині, Житомирщині і летять курсом на південь.

Тим часом, стало відомо, що Польща піднімала в повітря авіацію через російську ракетну атакуна Україну, повідомило Оперативне командування країни.

Ракетна атака РФ

На початку ночі ворожі стратегічні бомбардувальники вилетіли на рубежі для запуску ракет по Україні. Пізніше Повітряні сили ЗСУ повідомили, що чотири літаки Ту-95МС запустили крилаті ракети з району міста Енгельс.

У зв'язку з цим в Україні оголосили повітряну тривогу, яка триває й досі.

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