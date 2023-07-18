Управління Т намагається зняти відповідальність за вибух і перекласти на Міністерство оборони і Росгвардію.

У силових відомствах Росії почалася гризня за те, хто буде крайнім за пропущений підрив Кримського мосту. Начальник управління Т ФСБ РФ Сергій Дем'янишников вчора вилетів до Краснодарського краю.

Як стало відомо ВЧК-ОГПУ, в управлінні Т за Кримський міст відповідає заступник начальника Управління Т полковник Петро Олейніков, призначений на дану посаду після першого вибуху на мосту.

В даний момент керівництво Управління намагається відзвітувати довідками, мовляв, раніше доповідали про можливі диверсійні атаки на Кримський міст. Таким чином, управління Т намагається зняти відповідальність за вибух і перекласти на Міністерство оборони і Росгвардію.

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Підрив Кримського мосту - деталі

17 липня вночі на мосту через Керченську протоку прогримів вибух, обвалився один з прольотів. Це призвело до повної зупинки автомобільного руху і паніці серед тисяч російських туристів, заблокованих на півострові.

В СБУ зазначили, що подробицями атаки поділяться тільки після перемоги.

Вчорашня атака на Кримський міст, що призвела до часткового руйнування прольотів і порушення автомобільного руху, ймовірно, ускладнить російську логістику на півдні України, йдеться в останньому звіті Інституту вивчення війни.

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