Ворожі війська змусили відступити.

Путінські терористи напередодні ввечері обстріляли з систем залпового вогню "Град" село в Дніпропетровській області, не зумівши наблизитися до Кривого Рогу.

Про це повідомив голова військової адміністрації міста Олександр Вілкул.

"У місті та Криворізькому районі ситуація залишається контрольованою. У Кривому Розі й по периметру спокійно. Атаки ворога на далеких підступах знову відбиті, з черговими втратами для окупаційних військ. В помсту ввечері ворог завдав удару з Градів по мирному селу Мар'янському. Потрапили й в периметр насосної станції, яка забезпечує перекачування води з Каховського водосховища у водосховище Південне Кривий Ріг", - написав він у Facebook.

За словами Вілкула, наслідки удару і те, які відновлювальні роботи необхідні, встановлюють фахівці. Проблем із запасом води, запевнив він, не буде.

Нагадаємо, 10 березня аеропорт Кривого Рогу потрапив під ракетний обстріл з боку російських терористів. Обійшлося без постраждалих.

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