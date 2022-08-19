Загороднюк заявив, що термін "тупикова ситуація" непридатний до ситуації в Україні.

Російські війська знаходяться в ситуації, коли вони "не можуть рухатися далі" в Україні завдяки зброї, наданій західними країнами.

Про це заявив CNN у четвер колишній міністр оборони України Андрій Загороднюк.

"Війна знаходиться в ситуації, коли росіяни не можуть рухатися далі через зброю, надану нам Заходом. Зараз нам вдалося їх зупинити", - сказав Загороднюк.

"Але, на жаль, в той же час у нас недостатньо зброї для повноцінного, серйозного, повноцінного контрнаступу", — додав він.

Колишній міністр оборони також заявив, що термін "тупикова ситуація" непридатний до ситуації в Україні.

"Зараз йде вкрай активна війна, кожен день гинуть люди і дуже багато операцій, невеликих операцій відбувається майже на всіх оперативних напрямках", — сказав Загороднюк.

Нагадаємо, на Херсонщину з РФ хочуть привезти трьох "міністрів "для" управління" безпекою та фінансами.

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