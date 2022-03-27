Окупанти продовжують тероризувати та залякувати місцеве населення на тимчасово зайнятих територіях.

Російські військові, перебуваючи на території Білорусі, продають паливо і провізію або обмінюють їх на спиртне.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Так, по маршрутах руху російських військових колон по території Республіки Білорусь відзначаються непоодинокі факти продажу військовослужбовцями палива та провізії або їх обміну на спиртні напої.

У Генштабі ЗСУ морально-психологічний стан військ противника оцінюють як низький.

"Ворог не полишає спроб здійснити поповнення втрат автомобільної техніки та налагодити тилове забезпечення своїх бойових частин. Окупанти продовжують тероризувати та залякувати місцеве населення на тимчасово зайнятих територіях. Мають місце непоодинокі випадки мародерства, викрадення людей та майна", - йдеться у повідомленні.

Раніше Генштаб повідомляв, що російська армія відводить декілька підрозділів у район Чорнобиля, згодом – у Білорусь для відновлення боєздатності та блокування Києва із південно-західного напрямку.

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