Одразу семеро бурятів-контрактників писали рапорт про відмову воювати, але їх все одно не відпускають.

РФ відправляє бурятів-відмовників у СІЗО під Луганськом і не дає їм повернутися додому. Одразу семеро бурятів-контрактників писали рапорт про відмову воювати, але їх все одно не відпускають.

Про це виданню "Медіазона" повідомила президент Фонду "Вільна Бурятія" Олександра Гармажапова.

Вона передала журналістам аудіозаписи з розповідями військових з Бурятії про те, що вони написали рапорти про відмову воювати в Україні. Однак ніхто не поспішає відпускати їх додому.

"Ми всі написали рапорти, командування відреагувало негативно. Тобто почалися погрози з боку командування... Погрожували на рапорти, говорили, що в ППД (пункт постійної дислокації) ніхто не потрапить, приїжджав начальник Військово-слідчого відділу по Дніпропетровській і Херсонській області. Говорили, що створили штурм-загін під Луганськом, і після СІЗО-1 відправляють всіх туди", — розповів один з військових.

Бурят розповів, що командування вивозить відмовників у військову комендатуру групами по 8-10 осіб. Після цього військових, які не хочуть воювати, по 3-4 дні тримають у гаражі. Їх годують лише раз на день. Після "перебування" в закритому гаражі відмовників відправляють в СІЗО під тимчасово окупованим Луганськом. Його відкрили на базі реабілітаційного центру.

"Змушували писати пояснювальні, що ми не відмовляємося виконувати бойові дії. Тобто рапорту ніхто не приймав, ніхто не підписував, рвали, змушували писати різні пояснювальні. Рапорти розглянуті не були донині. Вже з подачі першого рапорту пройшло півтора тижня. Ніяких зрушень немає", - розповіли буряти-відмовники.

Крім цього стало відомо, що ще одного військового, який чотири місяці воював проти України і написав рапорт, не відпустили додому і відвезли в прокуратуру. Мати бурята розповіла, що у її сина дві контузії, але його все одно змушують воювати і не приймають його рапорт.

"Медіазона" повідомляє, що рапорти про відмову написали 77 осіб, що служили в Бурятії. За словами джерела, приводом для цього стало те, що "в бригаді не залишилося жодного танка" і військових "залишили на смерть".

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