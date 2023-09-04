Люди розповідають, як їх хапають на вулицях після "перших кроків" на волі та звинувачують у незаконному перетині кордону.

Журналісти дізналися, яким чином колишні українські зеки, яких проти їхньої волі було вивезено в РФ, повертаються до батьківщини.

Як зазначається, російські військові під час окупації територій Херсонської та Миколаївської областей депортували понад 1700 в'язнів, які були засуджені українськими судами за певні злочини. Після завершення строку покарання, деякі намагаються повернутися до України, зокрема через Грузію.

Один із них - Олексій Зарубін – розповів, що разом з іншими ув'язненими з Херсонщини потрапив до РФ у листопаді 2022 року. За його словами, в’язнів вивезли через Крим до Краснодарського краю. Як стверджує чоловік, у РФ над українськими в’язнями знущалися.

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"Ніяких проблем із іншими в’язнями з Росії у нас не було. Ми їм нічого не зробили поганого для того, щоб якесь таке ставлення було. Хоча й адміністрації ми не зробили нічого поганого, але проте ми для них, і "фашисти", і "бандерівці", і ким ми тільки не були. Фізично по етапу поки пересувалися у Росії, нас "няньчили" трохи дубинками ну й по приїзду зустріли так само гаряче, що аж припікало в одному місці", – розповів він.

У Росії українець пробув 9 місяців, після чого термін його ув’язнення закінчився та його відправили до депортаційного центру. Як правило, це відбувається за таким сценарієм: людина виходить із колонії, робить на волі кілька кроків та її "зустрічає" поліція РФ, яка везе в райвідділ, де складають протокол за "незаконний перетин" кордону. Людині відразу везуть в суд, який накладає штраф.

"Є в тебе гроші, чи нема їм байдуже абсолютно. Ніхто не вимагає з тебе одразу заплатити штраф. Просто одразу з суду відводять в депортаційний центр і люди там перебувають по пів року", –каже Зарубін.

У депортаційному центрі українським в’язням пропонують російські паспорти, за його словами, це шанс вирватися із РФ. Чоловік зазначає: російський депортаційний центр – та ж в’язниця з колючим дротом, але, якщо отримуєш паспорт РФ, швидко опиняєшся на волі.

"Наші всі одразу рвуться до кордону, щоб не залишатися в Росії. Ці паспорти беруть тільки для того, щоб якомога швидше потрапити в Україну", – розповів українець.

До Грузії чоловіка разом з іншими колишніми ув’язненими пропустили через 11 днів їхнього перебування на кордоні. Зараз він чекає на документ, за допомогою якого зможе перетнути інші країни й повернутися додому.

За словами операційного асистента громадської організації UnMode Євгенія Ряснянського, ця організація перебуває на зв’язку з деякими українськими в’язнями, які відбувають покарання у російських тюрмах або вже перебувають у депортаційних центрах.

"Коли їх замовляють на етап, там їх сповіщають за деякий час: за годину, за дві, буває за добу і вони одразу нам дзвонять і сповіщають. Ось так ми дізнаємось коли вони їдуть, а вже тут в Грузії ми їдемо до кордону і зустрічаємо, кого пропускають. Не пропускають звісно людей, котрі не мають документів. Там дуже багато таких хлопців сидить зараз. У них взагалі нема документів", - розповів він.

За його даними, документи зникли під час транспортування до Краснодару з Херсонської області тощо. Він уточнює, що грузинська сторона останнім часом не пускає через кордон тих, у кого прострочений український внутрішній паспорт чи немає вклеєного фото в документі.

За словами Ряснянського, організація зробила відповідне звернення до посольства України в Грузії, омбудсмена Грузії тощо, щоб якось допомогти колишнім в’янять повернутися до батьківщини.

Правозахисники зустрічають в Грузії колишніх українських вʼязнів, які прибули до РФ, відвозять їх до Тбілісі, надають житло, харчування, допомагають в оформленні всіх необхідних документів. Раніше весь процес відбувався досі швидко, зараз дуже довго - 2-3 місяці доводиться чекати, поки підтвердять особу.

Злочини російських окупантів

За даними правоохоронців, до незаконного переміщення українських в'язнів причетний колишній керівник "Північної виправної колонії № 90", який наразі підозрюється у порушенні законів та звичаїв війни.

Служба безпеки України повідомила про підозру російському полковнику Віктору Бедрику - заступнику командира 22-го армійського корпусу берегових військ РФ, який вбивав цивільних на Херсонщині.