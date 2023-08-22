Чоловік з відібраною зброєю і в бронежилеті розгулював містом.

У Кременці на Тернопільщині неодноразово судимий чоловік побив до втрати свідомості працівника військкомату і забрав у нього автомат та бронежилет, після чого розгулював містом.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій Головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, потерпілий зараз у комі через численні рани голови, за його життя борються медики.

За даними поліції, увечері 21 серпня до них надійшло повідомлення про те, що у лісосмузі ботанічного саду в центрі Кременця лежить побитий військовослужбовець. Потерпілого з численними травмами голови доправили до лікарні.

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Як встановили слідчі, потерпілий, який служив в роті охорони, та підозрюваний були знайомі між собою. Під час чергової зустрічі між ними виник конфлікт, який переріс у бійку. Коли військовослужбовець від отриманих ударів знепритомнів, зловмисник відібрав у нього автомат, бронежилет, після чого зі зброє розгулював містом. Зі слів очевидців, чоловік зі зброєю і в бронежилеті блатував і казав, що він – "Рембо".

Після скоєного нападник повернувся додому, де побив свою співмешканку і її малолітніх дітей. Там його і затримали, повідомив керівник обласного управління поліції Сергій Зюбаненко.

За його словами, задля затримання зловмисника довелося вводити спеціальні поліцейські операції "Сирена" та "Грім". Зюбаненко додав, що фігурант – неодноразово судимий за насильницькі злочини – грабунки, розбої, крадіжки.

За його даними, після встановлення місця перебування підозрюваного поліцейські оточили помешкання та за силової підтримки спецпризначенців КОРДу провели операцію затримання.

Правоохоронці вилучили у нападника автомат, бронежилет та інші речі потерпілого. Наразі затриманий 42-річний житель Кременця перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Йому інкримінують ч. 3 ст. 262 Кримінального кодексу України (заволодіння вогнепальною зброєю шляхом розбою). Вирішується питання про оголошення підозри фігуранту та обрання запобіжного заходу.

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У Тернопільській області до умовного покарання засудили чоловіка, який відмовився від мобілізації. Придатний до військової служби чоловік не прибув до навчального центру у визначений термін.

Під час судового засідання він пояснив, що доглядає за хворими батьками, і ніхто, крім нього, цим займатися не може. Також на його утриманні є двоє малолітніх дітей.

Враховуючи ці обставини, та з огляду на щире каяття чоловіка, суд призначив мінімальне покарання, передбачене за даний вид злочину – позбавлення волі на 3 роки. Але від відбування покарання його звільнили, призначивши випробувальний строк в 1 рік.

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