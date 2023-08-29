Людей викрадали прямо з вулиць до підвалів для "допитів".

Служба безпеки України повідомила про підозру російському полковнику Віктору Бедрику - заступнику командира 22-го армійського корпусу берегових військ РФ, який вбивав цивільних на Херсонщині.

Під час окупації Херсона він став "військовим комендантом Херсонської області" і виконував завдання Кремля щодо придушення руху опору в регіоні, повідомили в СБУ.

Одразу після свого "призначення" Бедрик наказав облаштувати катівні в Херсоні. Туди окупанти звозили місцевих, яких викрадали з їхніх будинків чи вулиць міста, насамперед під час антиросійських мітингів.

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"У камерах цих в’язниць людей били, застосовували до них струм, залишали без їжі та води, а також погрожували розстрілом", - розповіли в СБУ.

Одна з катівень була обладнана у підвалі захопленої окупантами в Херсоні адмінбудівлі - поверхом нижче кабінету Бедрика. Відтак, за даними слідства, він не тільки спостерігав за тим як його підлеглі знущаються з викрадених громадян, але й особисто брав участь у побитті потерпілих.

"Встановлено, що Бедрик причетний до катування щонайменше 12 мирних жителів Херсонщини, які виступали проти окупаційного режиму РФ. Двоє з цих потерпілих були закатовані до смерті", - повідомили у відомстві.

Щоб приховати свої злочини російські загарбники записували у власних документах "судово-медичної експертизи", що нібито знайшли загиблих "вже мертвими посеред міста".

В СБУ підкреслили, що також задокументовано злочинну діяльність "наглядача" за ув’язненими Олександра Чичкана, який є підлеглим Бедрика. Їм обом повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 1, 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

"Наразі тривають комплексні заходи для притягнення зловмисників до відповідальності незалежно від місця їх перебування", - додали правоохоронці.

На Херсонщині до катівень забирали навіть жінок

Як відомо, під час окупації російські терористи у Херсоні затримували місцевих, викрадали їх з вулиць та будинків, а згодом катували, знущалися та утримували у нелюдських умовах. Не стали виключенням й місцеві жінки. Деякі із них розповіли про пережите під час незаконного затримання у Херсоні. Їм погрожували згвалтуванням та вбивством рідних, знущалися, били, катували водою та електричним струмом.

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