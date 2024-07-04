Винищувач окупантів Су-35С випустив по меморіальному комплексу турбореактивну протикорабельну ракету типу Х-35.

Триває війна в Україні, і командиру 159-го винищувального авіаційного полку Західного військового округу збройних сил Росії, полковнику Івану Панченку повідомлено заочно про підозру за знищення Національному музею Григорія Сковороди на Харківщині.

Про це повідомила Служба безпеки України. При цьому зазначається, що він причетний до обстрілів цивільної інфраструктури України. "З початку повномасштабної війни фігурант бере участь в організації та проведенні повітряних атак на цивільні об’єкти нашої держави. За даними слідства, на початку травня 2022 року Панченко віддав наказ на здійснення авіаудару по Національному музею Григорія Сковороди на Харківщині", - зазначають в СБУ.

В повідомленні сказано, що тоді окупанти використали багатоцільовий винищувач Су-35С, який випустив по меморіальному комплексу турбореактивну протикорабельну ракету типу Х-35.

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В СБУ зазначають, що внаслідок вогневого ураження значних ушкоджень зазнала будівля музею, а його працівника було тяжко поранено. За даними української спецслужби, російський полковник продовжує командувати авіаційними ударами по різних регіонах України.

Слідчі СБУ заочно повідомили Панченку про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, відданя наказу про вчинення таких дій, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.). Тривають комплексні заходи, щоб знайти і покарати російського воєнного злочинця.

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Як повідомляв УНІАН, 6 травня 2022 року російські війська обстріляли музей Григорія Сковороди у селі Сковородинівка на Харківщині, снаряд влучив в дах будівлі і приміщення музею було фактично знищене. Тоді наглядач музею отримав поранення.

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомляв, що колекція не постраждала, її перемістили заздалегідь в безпечне місце. Працівниця музею розповіла, що до перемоги скрипку Сковороди як і решту вцілілих артефактів з музею не побачить ніхто, їхнє місце розташування - воєнна таємниця.

Вона зазначила, що частина експонатів в евакуації. Найголовніше - автентичні речі, годинник, скрипка, скриня меморіальні, яких нема в жодному музеї були врятовані.

Тодішній міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко зазначав, що знищення Росією музею українського філософа Григорія Сковороди - це свідома ідеологічна акція. При цьому розповідав, що Сковородинівка знаходиться віддалено від інших селищ і об'єктів інфраструктури, тобто фактично навколо - тільки поля. Тоді повідомлялося, що будівлю 18-го століття, в якій Сковорода проводив останні роки, доведеться відновлювати повністю.

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