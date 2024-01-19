Незважаючи на відмову Бундестагу, Іван Гаврилюк очікує від Німеччини прихильності поставкам Taurus.

Заступник Міністра оборони України Іван Гаврилюк заявив, що всі війни завершуються за столом переговорів, але Росію після війни потрібно позбавити ядерної зброї.

В інтерв'ю Tagesspiegel він також зазначив, що, незважаючи на те, що Бундестаг проголосував проти поставок Taurus в Україну, Німеччина все-таки дозріє і передасть зброю.

"Я очікую, що ми отримаємо всю необхідну підтримку, включаючи Taurus. Німеччина і Франція очолюють сильну коаліцію протиповітряної оборони для зміцнення протиповітряної оборони України, і Taurus може значно посилити її. Він здатний вражати важкодоступні місця розташування літаків противника, ракетних комплексів і складів боєприпасів", - сказав Гаврилюк.

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Він зазначив, що Taurus має більшу дальність дії, ніж інші ракети і крилаті ракети, які Україна вже отримала, а також стійка до систем радіоелектронної боротьби противника.

Ядерні погрози РФ - деталі

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров обрушився з критикою на США за підтримку України. Він заявив про ризик конфронтації між ядерними державами, виключивши можливість обговорення з Вашингтоном питань стратегічної безпеки.

"Вже зараз все частіше говорять про пряме зіткнення ядерних держав", - сказав Лавров журналістам у четвер на своїй щорічній прес-конференції в Москві. "На Заході залишається все менше стримуючих факторів".

Він звинуватив США та їхніх європейських союзників у ескалації конфронтації з Москвою через неспровоковане вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року, яке спровокувало найбільший конфлікт у Європі з часів Другої світової війни.

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