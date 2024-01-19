Заступник Міністра оборони України Іван Гаврилюк заявив, що всі війни завершуються за столом переговорів, але Росію після війни потрібно позбавити ядерної зброї.
В інтерв'ю Tagesspiegel він також зазначив, що, незважаючи на те, що Бундестаг проголосував проти поставок Taurus в Україну, Німеччина все-таки дозріє і передасть зброю.
"Я очікую, що ми отримаємо всю необхідну підтримку, включаючи Taurus. Німеччина і Франція очолюють сильну коаліцію протиповітряної оборони для зміцнення протиповітряної оборони України, і Taurus може значно посилити її. Він здатний вражати важкодоступні місця розташування літаків противника, ракетних комплексів і складів боєприпасів", - сказав Гаврилюк.
Він зазначив, що Taurus має більшу дальність дії, ніж інші ракети і крилаті ракети, які Україна вже отримала, а також стійка до систем радіоелектронної боротьби противника.
Ядерні погрози РФ - деталі
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров обрушився з критикою на США за підтримку України. Він заявив про ризик конфронтації між ядерними державами, виключивши можливість обговорення з Вашингтоном питань стратегічної безпеки.
"Вже зараз все частіше говорять про пряме зіткнення ядерних держав", - сказав Лавров журналістам у четвер на своїй щорічній прес-конференції в Москві. "На Заході залишається все менше стримуючих факторів".
Він звинуватив США та їхніх європейських союзників у ескалації конфронтації з Москвою через неспровоковане вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року, яке спровокувало найбільший конфлікт у Європі з часів Другої світової війни.