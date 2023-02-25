Наразі Генеральний штаб не підтверджує цю інформацію.

Російські пропагандисти заявили, що Збройні Сили України нібито підірвали греблю поблизу Бахмуту Донецької області.

За повідомленням так званих "воєнкорів", українські воїни нібито підірвали греблю на Північному Ставку, щоб уповільнити рух окупантів. Генштаб це поки що не підтверджує.

Водночас найманці ПВК "Вагнер" звітують про нібито захоплення села Ягідне на околиці міста, як доказ "перемоги" публікують фото біля стели села. Однак український військовий кореспондент Андрій Цаплієнко зауважив, що ця стела знаходиться доволі далеко від села. В селі незначна кількість приватних будинків та господарчі будівлі.

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Війна в Україні: яка ситуація в Бахмуті

За даними Генштабу, за добу 24 лютого українські воїни відбили близько 70 атак російських окупантів на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. На цих напрямках російські війська зосереджують основні зусилля з ведення наступальних дій.

Триває оборона міста-фортеці Бахмуту. За останніми даними, на Бахмутський напрямок окупанти відправили близько 200 чеченців-спецпризначенців аби запобігти дезертирству мобілізованих.

В Сухопутних війська повідомляли, що російські окупанти не полишають спроб прорвати оборону та захопити місто-фортецю Бахмут Донецької області. Сьогодні туди прибув командувач Східного угрупування військ генерал-полковник Олександр Сирський.

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