Кремлівські посіпаки тепер намагаються пов’язати "азовців" з 18-річним американцем із Баффало, який убив 10 темношкірих.

Російські пропагандисти знову почали шукати зв’язок українського батальйону "Азов" із неонацистським рухом, щоб переконати міжнародну спільноту не підтримувати опір України перед лицем агресії Кремля.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Кремлівські посіпаки тепер намагаються пов’язати "азовців" з 18-річним американцем із Баффало, який убив 10 темношкірих.

Мовляв, у американця такий же символ "Чорного сонця", що й на уніформі українського батальйону.

У матеріалах росЗМІ звинувачують США та ЄС у підтримці "нацизму", постачаючи зброю Україні. Понад те, стверджують, що злочин з Баффало якимось чином пов’язаний із "раптовим захопленням нацизму" на Заході.

Також цим фейком росіяни намагаються виправдати свій жорстокий терор "Азовсталі", де перебувають сотні поранених захисників, в тому числі з "Азову".

"Пропагандисти мають єдиний аргумент на користь думки про те, що "Азов" є нацистським – використання символіки. Полк "Азов" не має жодного відношення до фанатика зі США", - наголошують у Центрі.

Евакуація поранених бійців з "Азовсталі"

Ввечері, 16 травня, стало відомо про евакуацію важкопоранених оборонців Маріуполя з території розбомбленого заводу "Азовсталь".

Напередодні командир "Азова" Денис Прокопенко заявив, що військові виконує наказ командування і сподівається на підтримку українського народу.

Коментуючи рішення, Зеленський наголосив, що Україні потрібні живі герої.

Поранених українських захисників автобусами евакуювали у лікарню окупованого Новоазовська. Попередньо, йдеться про понад півсотні бійців.

Ще 211 осіб через гуманітарний коридор були доставлені в Оленівку, для подальшого повернення їх додому буде здійснена процедура обміну.

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