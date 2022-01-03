ТАСС не отримало офіційного підтвердження інформації.

Росія проведе масштабні навчання "Гром" з участю усіх трьох компонентів стратегічних ядерних сил на початку 2022 року.

Про це повідомляє пропагандистське видання ТАСС з посиланням на власні джерела.

При цьому ТАСС не має у розпорядженні офіційного підтвердження цієї інформації.

Уточнюється, що такі тренування проводяться Росією щорічно наприкінці "військового навчального року".

Читайте такожПомер 20-річний український воїн, якого поранив снайпер окупантів на Донбасі (відео)Зазвичай у рамках цих навчань підводний ракетоносець Північного флоту РФ стріляє міжконтинентальною балістичною ракетою (МБР) по полігону Кура на Камчатці, атомна субмарина Тихоокеанського флоту запускає МБР по цілі на полігоні Чижа на півночі Росії.

Також РФ виконує навчально-бойовий пуск МБР зі складу Ракетних військ стратегічного призначення, крилаті ракети запускають літаки Дальньої авіації Повітряно-космічних сил РФ.

Наприкінці листопада 2021 року низка західних ЗМІ написали про чергове стягування російських військ до кордону з Україною. Згодом цю інформацію офіційно підтвердили іноземні й українська розвідки.

США та ЄС, а також Велика Британія, побоюються нового можливого вторгнення Росії до України. На тлі занепокоєння діями Кремля президент США Джо Байден, 30 грудня, знову телефонував Путіну з приводу недопустимості агресії щодо України й вчергове закликав знизити напругу на російсько-українському прикордонні.

Водночас Захід разом з Вашингтоном підготував пакет нищівних санкцій проти Росії у разі її нападу на Україну.

Росія ж наполягає на гарантіях невступу України до НАТО.

США та РФ 10 січня в Женеві проведуть переговори з питань безпеки з метою обговорення військової діяльності обох країн і зростання напруженості щодо України.