Розгром командного пункту в Бахмуті: ЗСУ 'задвохсотили' двох топ-окупантів полку РФ

Серед підтверджених втрат з'явилися імена двох високопоставлених командирів костромського полку.

В Росії продовжують "спливати" некрологи про топ-окупантів, який "задвохсотили" внаслідок успішного удару по командному пункті РФ в тимчасово окупованому Бахмуті Донецької області.

Як повідомляє офіцер ЗСУ, військовий блогер, який відстежує російські втрати, Анатолій Штефан "Штірліц", підтверджено ліквідацію ще двох топ-загарбників 331 парашутно-десантного полку міста Кострома.

Серед підтверджених втрат:

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начальник артилерії 331 пдп підполковник Прокоп'єв Дмитро;

начальник зв'язку 331 пдп капітан Котов Іраклій.

Розгром командного пункту окупантів у Бахмуті

Як повідомляв УНІАН, у Росії почали визнавати втрати офіцерського складу внаслідок руйнівного удару ЗСУ по командному пункті окупантів у захопленому Бахмуті. Напередодні у російських пабліках з'явилися перші некрологи.

Підтверджено "успішну демобілізацію" окупантів з 331 парашутно-десантного полку міста Кострома. Серед ліквідованих начальник розвідки полку старший лейтенант Сатарін Ілля "Барс".

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