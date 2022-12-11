Міну оперативно ліквідував підрозділ ВМС армії України.

На Одещині поблизу узбережжя було виявлено і успішно ліквідовано чергову дрейфуючу міну.

Сили оборони України виявили чергову дрейфуючу протикорабельну міну поблизу узбережжя Одеської області, про це повідомили Військово-морські сили Збройних сил у Telegram.

Зазначається, що підрозділ ВМС ЗСУ оперативно ліквідував небезпечну знахідку.

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Ситуація в Чорному морі - що треба знати

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 11 грудня, керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк зазначила, що через сильний шторм у Чорному морі знову до узбережжя виносить міни. Тому, за такої погоди існує підвищена мінна загроза.

За її словами, наразі тривають роботи з розмінування побережжя Чорного моря на Миколаївському і Одеському напрямках, тому наближатися до води ближче, ніж за 100 метрів, небезпечно.

Як повідомив сьогодні, 11 грудня, речник начальника Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук, у Румунії на узбережжі Чорного моря ліквідували російську міну. За його словами, 10 грудня військові Румунії ліквідували небезпечний предмет.

Він зазначив, що це вже четверта міна, яку румунські військові знищили з березня поточного року.

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