Оприлюднено відео знищення логістичних сполучень в Росії українськими льотчиками.

З'явилося відеопідтвердження знищення двох мостів у Курській області Російської Федерації.

Відповідне відео оприлюднив командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук в Telegram. "Льотчики тактичної авіації Повітряних Сил разом із побратимами інших родів та видів військ Сил оборони успішно розносять логістичні сполучення в Курській області", - відзначив Олещук.

Він пояснив, що на оприлюдненому ним відео спостерігається результат бойової роботи авіації керованими авіабомбами по двох мостових переправах у 20-х числах серпня 2024 року.

Ситуація в Курській області

Раніше Сили спеціальних операцій ЗСУ показали, як бійці знищують інженерну техніку, мости і переправи Росії в Курській області.

Видання The Wall Street Journal писало, що удари ЗСУ по трьох мостах через річку Сейм у Курській області Росії дають підстави припускати, що Київ планує утримувати цю територію в довгостроковій перспективі.

Українські захисники заявили, що просуваються до оточення приблизно 3000 російських військових, які притиснуті до річки Сейм в Курській області Росії.

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