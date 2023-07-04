РФ, ймовірно, використовувала набагато більше мін, ніж передбачено її військовою доктриною.

Російська загарбницька армія в останні тижні визначила пріоритети і вдосконалила тактику, спрямовану на уповільнення контрнаступальних операцій української бронетехніки на півдні України.

Суть цього підходу полягає в дуже інтенсивному використанні Росією протитанкових мін, писати Міноборони Великої Британії посилаючись на дані своєї розвідки.

Відзначається, що щільність мінних полів в деяких районах вказує на те, що РФ, ймовірно, використовувала набагато більше мін, ніж передбачено її військовою доктриною.

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"Уповільнивши просування України, Росія потім спробувала завдати удару по українській бронетехніці ударними безпілотними літальними апаратами, ударними вертольотами і артилерією", - зазначають у британській розвідці.

У розвідці Британії додають, що хоча російські окупаційні війська і "домоглися певних успіхів" при такому підході на ранніх етапах контрнаступу України, сили агресора як і раніше страждають від своїх ключових недоліків, особливо через перевантажені підрозділи і брак артилерійських боєприпасів.

Війна в Україні - контрнаступ

Як повідомляв УНІАН, українські війська мають успіх у наступі на Бахмутському напрямку. У Генштабі додали, що російські окупанти чинять шалений опір і зазнають великих втрат.

Останнім часом все частіше йдуть розмови про "повільний" контрнаступ ЗСУ, який нібито не виправдав чиїхось очікувань. Президент Володимир Зеленський пояснив, що контрнаступ просувається повільними темпами, оскільки Україна не хоче марно ризикувати життями військових.

Як пише CNN посилаючись на старшого сержанта 47-ї бригади ЗСУ з позивним "Легіон", під час контрнаступу на півдні Збройні Сили України стикаються з низкою серйозних проблем, зокрема, російські окупанти дуже сильно замінували територію. Ворог також активно використовує авіацію і б'є з артилерії.

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