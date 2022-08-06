Близько двох десятків БТР росіян відновленню не підлягають.

За останні три тижні українські захисники знищили дві батальйон-тактичні групи російських окупантів.

Про це повідомляє СтратКом ЗСУ.

"Станом на 6 серпня у складі російських окупаційних військ 18 батальйон-тактичних груп відновленню не підлягають. Тобто, грубо кажучи, знищені. Нагадаємо, що станом на 15 липня не підлягаючих відновленню було 16 БТГр РІВ. Ще 2 БТГр за 3 тижні? Not bad!", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у травні Пентагон повідомляв, що російські окупанти розмістили на території України 106 оперативних батальйонно-тактичних груп. Це підрозділи російської армії, що утримуються у високій бойовій готовності та налічують 600-800 офіцерів і солдатів.

Напередодні високопоставлений представник оборонного відомства США заявив, що Росія щодня зазнає сотні втрат у повномасштабній війні в Україні та втратила тисячі лейтенантів і капітанів, а також сотні полковників і "багато" російських генералів.

За інформацією ГУР МО, у бойових діях на території України Росія задіяла 105 батальйонних тактичних груп. В червні розвідники попереджали, що кількість БТГр може зрости.

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