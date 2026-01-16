Макрон натякнув, що США скоротили об'єм розвідувальних даних для України, - BI

Наразі немає відомостей про те, скільки даних поставляють США.

За словами президента Франції Еммануеля Макрона, його країна обігнала США як основного постачальника розвідувальних даних для України. Він сказав, що якщо рік тому Україна залежала від американських розвідувальних можливостей, то сьогодні дві третини забезпечує Франція.

Водночас, як пише Business Insider, коментарі французького лідера свідчать про зміну динаміки внеску Заходу у війну, а також "натякають на те, що США, можливо, скоротили свої військові відносини з Україною".

Видання нагадало, що США вже тимчасово призупиняли обмін розвідувальними даними та допомогу Україні у березні 2025 року. Тоді адміністрація Трампа намагалася домовитися про припинення вогню між Києвом та Москвою. Приблизно через тиждень Вашингтон заявив, що відновлює обмін.

"Однак досі незрозуміло, чи продовжував Пентагон надавати розвідувальні дані на тому ж рівні, що й за часів адміністрації Байдена", - наголосили автори матеріалу.

Тоді, наголосили журналісти, зв'язки між США та Україною в обміні розвідувальними даними були настільки тісними, що "посадовці обох країн працювали в одному об'єкті для координації військових ударів".

При цьому однією з найважливіших ролей, яку відігравала американська розвідка на той час, було надання українським військам даних про цільове призначення та ситуаційної обізнаності, особливо коли останні використовували для атак системи американського виробництва.

Обмін розвідувальними даними - що відомо

Як писав УНІАН, Франція висловлювала готовність надавати розвідувальні дані Україні ще у березні 2025 року, коли США заявили про зупинку цього процесу. Він говорив, що розвідка Франції є суверенною та має власні можливості, які готова надати Україні.

