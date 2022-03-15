Кремлю доведеться компенсувати Україні всі руйнування і втрати, які війська РФ здійснили з моменту вторгнення, попередив аналітик.

Радник керівника офісу Президента і військовий аналітик Олексій Арестович вважає, що Росія економічно вже не підніметься на той рівень економіки, яким вона володіла до початку війни з Україною.

Про це він розповів в ефірі журналіста Дмитра Гордона, відповідаючи на питання, чи санкції вбивають російську економіку або просто підточують її.

"Ці санкції двоякі: вони вбивають економіку РФ, просто ламають їй хребет. Набіулліна (глава ЦБ РФ) вже подала у відставку. І експерти кажуть, що навіть якщо зараз миттєво зняти всі санкції, російська економіка ніколи – ніколи – не повернеться до того рівня, який був до війни. Занадто важкий удар, і вони будуть вилазити десятиліття з санкцій. Але ж поки їх ніхто не збирається знімати.

А потім, є другий етап санкцій, який прямо болісно б'є по особам, які приймають рішення. Там і пропагандисти, і військові, і спецслужбісти, і керівництво Путіна. Це персональні санкції, які накладаються на їхні особисті активи", - сказав Арестович.

За його словами, санкції не просто ламають російську економіку, а вже їй зламали хребет:

"Усе. Це буде країна четвертого світу. Не другого, не третього, а четвертого. І якщо вони не встигнуть звідси піти і компенсувати нам все, що вони накоїли, то вони вже не піднімуться. А не хочеться ж бути ні персонально, ні в рамках держави країною четвертого світу"

Раніше Арестович сказав, що багато разів попереджав про майбутню війну Росії проти України, але його називали божевільним.

Також він спрогнозував, коли закінчиться війна в Україні. Один з прогнозів - оптимістичний, із закінченням бойових дій і виведенням російських військ протягом півтора-двох тижнів.