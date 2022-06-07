Загальна аудиторія даних ресурсів налічувала понад 2,2 млн унікальних користувачів на місяць.

СБУ знешкодила російського агента, який створив 20 проросійських інтернет-ЗМІ в Україні.

Про це повідомляє прес-центр Служби безпеки України.

Зловмисником виявився мешканець Києва. Його курували спецслужби країни-агресора, щоб максимально поширити ідеї "русского мира" в нашій державі.

Для цього киянину поставили завдання створити понад 20 інтернет-ЗМІ. У них регулярно виправдовували збройну агресію РФ. До того ж у таких виданнях писали фейки про ЗСУ, щоб дестабілізувати ситуацію в Україні.

Загальна аудиторія даних ресурсів налічувала понад 2,2 млн унікальних користувачів на місяць.

Наразі слідчі СБУ затримали агента та повідомили йому про підозру за ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виготовлення і поширення матеріалів, у яких виправдовується, визнається правомірною та заперечується збройна агресія Росії проти України).

Ця стаття передбачає позбавлення волі на термін до 5 років з можливою конфіскацією майна.

Нагадаємо, що СБУ повідомляли, що рашисти харчуються собаками.

Раніше працівники ГУР перехопили розмову, де росіяни планують втечу з поля бою, тому що відчувають страх.

Також мама одного з окупантів залякала сина новинами з донецького напрямку.